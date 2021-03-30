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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صدر قصر العينى: مصر تدخل الموجة الثالثة لكورونا.. ولا أعراض جديدة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:53 ص
الموجة الثالثة لكورونا
الموجة الثالثة لكورونا
فاتن خديوى - سارة سعودى
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كشف الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، عن دخول مصر في الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد المسبب لـ"كوفيد 19"، مشيرًا إلى أنه لم يلاحظ أي أعراض جديدة.

وأكد أن حالات الإصابة والوفاة بدأت في الانتشار مجددًا، لذلك وجب الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المواطنين والابتعاد التام عن الأحضان والقُبلات والأماكن المغلقة.

وأوضح أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا هي الحمّى والسعال الجاف والإرهاق، لافتًا إلى أن الأعراض الأقل شيوعًا تتمثل في آلام وأوجاع، والتهاب الحلق، والصداع، بالإضافة إلى فقدان حاسة التذوق أو الشم، والطفح الجلدي، أو تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين.

وقال أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني، إن الأعراض الخطيرة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا تتمثل في صعوبة أو ضيق في التنفس، وألم أو ضغط في الصدر، مشددًا على ضرورة العناية الطبية الفورية لمن يُعاني من الأعراض الخطيرة، ويجب عليه التواصل فورًا مع الطبيب أو المستشفيات قبل التوجّه إليها.

وذكر أن الذين يعانون من أعراض طفيفة، يجب معالجتهم في المنزل، ولو كانت صحتهم جيدة، منوهًا بأن ظهور الأعراض في المتوسط ما بين 5-6 أيام منذ إصابة الشخص بالفيروس، ولكن قد يستغرق ظهور الأعراض حتى 14 يومًا.

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