رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

8 آلاف و277 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:06 ص
روسيا
روسيا
أ ش أ
طباعة
سجلت السلطات الصحية الروسية 8 آلاف و277 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 4 ملايين و536 ألفًا و820 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا"- في بيان اليوم الثلاثاء- أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.

وأشار البيان إلى تسجيل 409 وفيات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي في عموم روسيا إلى 98 ألفًا و442 شخصًا.

وأوضح أن 9 آلاف و588 شخصًا تعافوا من الفيروس، وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 4 ملايين و155 ألفًا و996 شخصًا.

ولفت البيان إلى أن العاصمة الروسية سجلت 1291 إصابة من الإصابات الجديدة و56 وفاة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ719 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 556 إصابة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

موضوعات متعلقة

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30-3-2021

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

«العلاقة الآثمة».. «فيس بوك» وراء مقتل طفلتي القليوبية خنقًا بالغاز


الصور

image description

جامعة أسيوط: بدء التقديم لمنحة السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسى بمصر

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

الأكثر قراءة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

الرئيس السيسي يزور هيئة قناة السويس ويتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاة

قبل افتتاحه.. كل ما تريد معرفته عن متحف الحضارة بالفسطاط

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

حفل عشاء يتسبب فى فضيحة لوزارة الصحة اليابانية

هل يتعين على الشخص تطهير غرفته بالفندق خلال الجائحة؟

انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بلجيكا

«الأرصاد الأسترالية»: لا نتوقع حدوث «إل نينو» أو«لا نينا»

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

بعد إغلاق 10 سنوات.. وزيرة الثقافة تفتتح متحف محمد خليل وحرمه الأحد

ترشيح أكثر من 250 فردًا من 68 دولة للفوز بجائزة لأدب الأطفال

مصطفى الفقي: صعيد مصر زاخر بالكفاءات والقدرات والشخصيات المؤثرة

مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون