8 آلاف و277 إصابة جديدة بكورونا في روسيا



وأوضح أن 9 آلاف و588 شخصًا تعافوا من الفيروس، وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 4 ملايين و155 ألفًا و996 شخصًا.



ولفت البيان إلى أن العاصمة الروسية سجلت 1291 إصابة من الإصابات الجديدة و56 وفاة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ719 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 556 إصابة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

سجلت السلطات الصحية الروسية 8 آلاف و277 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 4 ملايين و536 ألفًا و820 إصابة.وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا"- في بيان اليوم الثلاثاء- أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.وأشار البيان إلى تسجيل 409 وفيات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي في عموم روسيا إلى 98 ألفًا و442 شخصًا.