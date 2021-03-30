البرتغال ترسل 60 جنديا إلى موزمبيق

قررت البرتغال، اليوم الثلاثاء، إرسال 60 جنديا إلى موزمبيق التي تشهد تصاعدا في هجمات تنظيم داعش الإرهابي، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية في نبأ عاجل.وأجبرت الزيادة الحادة في هجمات الإرهابيين في إقليم كابو ديلغادو في شمالي موزمبيق الحكومة على إعادة تقييم استراتيجيتها ضد المتمردين المتشددين هناك.وقد دعت حكومة موزمبيق مستشارين عسكريين أمريكيين لدعم قواتها المسلحة في الصراع.