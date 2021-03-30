البابا تواضروس يكشف كواليس تناول جورج بباوي

كشف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ كواليس تناوله للدكتور العلامة جورج بباوي.وقال البابا تواضروس الثاني، إن المجمع المقدس في عام 2007 برئاسة البابا شنودة الثالث، تقدم إليه موضوع جورج بباوي وبعض الملاحظات لتعاليمه غير المقبولة وعلى أثرها المجمع المقدس اتخذ قرارا بحرمانه، مؤكدا أن قرار المجمع لا يتم رفعه أو إزالته إلا مجمع وليس البابا.وقال البابا تواضروس الثاني، على هامش لقائه مع الشباب القبطي، إنه لم يقابل الدكتور جورج بباوي ولم يعرفه معرفة شخصية ولم يقرأ كتبه.وتابع "أنه في أغسطس الماضي؛ أرسل الدكتور جورج بباوي رسالة جاء فيها أنه ظروفه الصحية متأخرة وأنه قارب على الانتقال؛ وأنه على إيمان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طالبا من قداسته إعطاء الحل له والسماح بالتناول، وخاصة أنه في أيامه الأخيرة".وتابع البابا تواضروس الثاني: "عند علمي بمكان تواجده قمت بالتواصل مع الأنبا سيرافيم أسقف أوهايو لتناول جورج بباوي، بناء على طلبه وإعلان إيمانه ولظروفه الصحية المتأخرة".وأكد بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، أنه من الناحية الرعوية والأبوية والروحية والإنسانية اتخذت هذا القرار ومسؤول عنه أمام الله.ومن جهته أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن تلقيه للجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).جاء ذلك خلال لقائه مع الشباب الذي يجريه شهريًا عبر المنصات الإلكترونية لخدمة "كنيسة ف بيتك" تحت عنوان "99 دقيقة للشباب على السوشيال ميديا".وتلقى قداسته سؤال من أحد الشباب عن مدى صحة تلقي اللقاح المضاد للفيروس، برغم ما ينتشر عن الآثار الجانبية للقاحات، وأجاب قداسة البابا أن هذه اللقاحات تم إنتاجها بعد عدة تجارب وتم التأكد من فعاليتها، وأن ما يتردد بشأنها هو نتيجة للمنافسة التجارية بين الشركات المنتجة، معلنًا عن تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، وسيحصل على الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع.