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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة حلوان تحصد مراكز متقدمة في ثاني أيام «رالي ريادة الأعمال»

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:08 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
إسراء جمال
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حصدت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مراكز متقدمة في اليوم الثاني لمسابقة رالي ريادة الأعمال للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمقامة بمدينة شرم الشيخ.

وفاز طلاب جامعة حلوان بالمركز الأول في مجال التكنولوجيا والمركز الثاني في المجال الصناعي.

وأبدى الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة سعادته البالغة بأبناء جامعة حلوان إذ تميزوا وسط أقرانهم بنجاحاتهم المتكررة في مجالات شتى، مؤكدًا حرص الجامعة على إعداد الكوادر الطلابية للمنافسة الشريفة والإيجابية، وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل ورفع الحس الابتكاري ودعم الأفكار التي يمكن أن تسهم بدورها في التنمية المجتمعية ومواكبة رؤية الدولة.

وأكد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان للتعليم والطلاب، أهمية الأنشطة والمسابقات الطلابية حيث تمثل فرصة جيدة لتبادل الخبرات بين طلاب جامعة حلوان وطلاب الجامعات الأخرى وبسط المعارف أمام الطلاب وبناء مداركهم وتوسيعها.

وحصل على المركز الأول في مجال التكنولوجيا فريق شركة Recall الذي يضم الطالب زياد حسين محمد حسين والطالبة يمنى محمد عبدالمنعم من برنامج BIS بكلية التجارة وإدارة الأعمال.

كما حصل على المركز الثاني في المجال الصناعي فريق Integrated laptop sleeves الذي يضم الطالبة حبيبة أحمد عبدالرحمن، والطالب أحمد طارق أنور من كلية الفنون التطبيقية.

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