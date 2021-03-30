«عكس الاتجاه».. واقعة «فتاة الجلالة» تتكرر على طريق الإسماعيلية (فيديو)

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بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة تبلغ من العمر 21 عاما تقود السيارة عكس النجاة في طريق الجلالة، ما أدى إلى مصرعها، ظهر فيديو آخر يُشير إلى تكرار الأمر على طريق الإسماعيلية الصحراوي.وأوضح الفيديو أن فتاة تسير عكس الاتجاه نهارًا بطريق الإسماعيلية.وقال مصور الفيديو، إنه أثناء سيره على الطريق شاهد سيدة تخاطر بحياتها وتعرض حياة المواطنين للخطر وتقود عكس الاتجاه، مطالبًا الجهات المسؤولة بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية.