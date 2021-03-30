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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

9296 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:50 ص
كورونا في الفلبين
كورونا في الفلبين
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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 9 آلاف و296 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لـ"كوفيد-19".

وبحسب بيانات الوزارة التي نقلتها صحيفة (فلبين ستار) المحلية، ارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 741 ألفًا و181 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 13 ألفًا و191 حالة بعد تسجيل 5 حالات وفاة جديدة.

وارتفع عدد المتعافين من الفيروس في أنحاء البلاد إلى 603 آلاف و310 أشخاص بعد تعافي 103 مرضى آخرين، فيما لا تزال هناك 124 ألفًا و680 حالة نشطة، بحسب الوزارة.

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