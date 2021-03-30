الرعاية الصحية تشارك سفارة السويد حفل تخريج «زمالة الابتكار في المجال الطبي»

شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في فعاليات حفل تخرج برنامج ابتكار الرعاية الصحية السويدي (زمالة الابتكار في المجال الطبي)، بحضور ممثلي السفارة السويدية وعدد من كبار المسئولين بالجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى حضور مجموعة من الشركات الرائدة في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا الطبية، وذلك بمقر سفارة السويد في القاهرة.وقام الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بتوجيه الشكر إلى القائم بأعمال سفارة السويد في مصر السيد بيرأكسيل فرينجليسدورف، على دعوته الكريمة لحضور فعاليات حفل تخرج برنامج زمالة الابتكار في الرعاية الصحية، والذي يساعد على الابتكار وتحسين جودة الرعاية الصحية في مصر، مؤكدًا أن دستور الهيئة العامة للرعاية الصحية هو الإطلاع على كل ما هو جديد في مجال البحث العلمي والتشجيع على الإبداع والابتكار من أجل تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر.وأشارت الهيئة، في بيان لها اليوم، إلى أن البرنامج هو مبادرة مشتركة بين معهد الابتكار والبحث السويدي، والمعهد الملكي للتكنولوجيا في ستوكهولم، ومؤسسة كارولينسكا للعلوم الطبية في السويد، ومؤسسة EIT Health، ومؤسسة Enpact لريادة الأعمال والابتكار.وأوضحت، أن الهدف من البرنامج هو تحسين جودة الرعاية الصحية، عن طريق إرسال فريق من المشاركين من خلفيات مختلفة مثل الطب والهندسة والتصميم وإدارة الأعمال للعمل معًا على مدار عدة أشهر في إحدى المؤسسات الطبية لتقييمها والوقوف على بعض المشكلات التي تواجهها وإيجاد حلول مبتكرة لتلك المشكلات، حيث يعد البرنامج هو الخطوة الأولى لإنشاء شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الطبية، وإيجاد حلولًا مبتكرة في مجال الرعاية الصحية وتحسين جودتها.وتابعت الهيئة: أنه خلال حفل التخرج لبرنامج زمالة الابتكار في الرعاية الصحية، تم عرض مجموعة الأبحاث التي قام بها الباحثين المصريين المشاركين بالبرنامج في مجال أورام الأطفال، والتي بدأوها في شهر أغسطس من العام الماضي، وقد قاموا بعمل ما يقرب من 100 ملاحظة في مجال علاج أورام الأطفال، الأمر الذي سيتم دمج ما توصلت إليه تلك الأبحاث ببرامج رقمنة متطورة في مجال أورام الأطفال لتحقيق أقصى استفادة من تلك الأبحاث، وذلك بمشاركة شركات رائدة في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا الطبية.ومن جانبه، قال بيرأكسيل فرينجليسدورف القائم بأعمال سفارة السويد لدى مصر: "عندما تلتقي العقول العظيمة، تأتي الأفكار إلى الحياة، أنا فخور برؤية المبدعين من مصر والسويد يعملون معًا لخلق إبداعات في مجالات الرعاية الصحية، أعتقد أن مصر بشبابها الموهوبين والسويد بتاريخها الطويل في البحث الطبي والابتكار على استعداد لتطوير حلول الرعاية الصحية لمستقبل أفضل، مؤكدًا أنه تؤمن السويد بأنه من خلال الابتكار والتعاون يمكننا أن نحدث ثورة في الرعاية الصحية حول العالم".يشار إلى أنه انطلق برنامج ابتكار الرعاية الصحية السويدي، للمرة الأولى في مصر في أغسطس 2020، بدعم من سفارة السويد في القاهرة، بهدف توسيع نطاق التعاون المصري السويدي في مجال الرعاية الصحية والابتكارات الطبية.وأن البرنامج قدَّم للمشاركين فرصة فريدة لدفع ابتكار الرعاية الصحية من خلال قضاء عدة أشهر بإحدى المؤسسات الطبية، حيث يتفاعل المشاركون مع أخصائي الرعاية الصحية والمرضى خلال الممارسة الطبية اليومية.كما ضَّم البرنامج أيضًا عدة محاضرات وورش عمل متخصصة في إدارة الرعاية الصحية والابتكار الطبي وتطوير الأعمال وتصميم وتطوير المنتجات الطبية والتكنولوجيا، وكذلك أتاح الفرصة للمشاركين في الاعتماد على خبراتهم المتنوعة لتقييم التحديات الطبية من منظور جديد، والاستفادة من التفكير التصميمي والعقلية الريادية لمعالجة احتياجات الرعاية الصحية.