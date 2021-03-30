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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

دراسة: النساء أكثر معاناة عند تلقي لقاح كورونا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:40 ص
النساء تلقي لقاح
النساء تلقي لقاح كورونا
هويدا سعيد
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أظهرت دراسات أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، مع تلقي ملايين الأمريكيين للقاح، ظهر اختلاف آخر في الجنس وهو أن النساء تعانين من آثار جانبية أقوى من اللقاحات أكثر من الرجال، بحسب موقع " instyle".

على سبيل المثال، في البيانات التي تم جمعها من الشهر الأول من لقاحات COVID-19، والتي تضمنت لقاحا Pfizer وModerna، فإن 79.1٪ من الآثار الجانبية للقاح - مثل الحمى والقشعريرة والصداع - التي تم الإبلاغ عنها لمركز السيطرة على الأمراض كانت في النساء، على الرغم من النساء. تلقي 61.2٪ فقط من الجرعات.

وقال فيفيك شيريان، طبيب الباطنة في بالتيمور: "لست متفاجئًا على الإطلاق بهذه البيانات التي تظهر أن النساء تعانين من آثار جانبية أقوى من الرجال، لقد لوحظ هذا بالفعل من بين لقاحات أخرى".
"يبدو أن هذا يتفق مع لقاح الإنفلونزا وردود الفعل لدى النساء بشكل عام تجاه اللقاحات"، هذا ما قالته إريكا شوارتز، طبيبة باطنة ومتخصصة في العلاج بالهرمونات البديلة.

عندما يتعلق الأمر بالمناعة، يُعتقد أن الرجال هم الجنس الأضعف - وهذا وفقًا للعلم نظرًا لأن لدى النساء أجهزة مناعية أكثر تفاعلًا من الرجال بشكل عام (فهن يعانين من المزيد من أمراض المناعة الذاتية)، فمن المنطقي أن يكون لديهن استجابة أقوى للقاح كورونا.

عادة ما تستمر التفاعلات المبلغ عنها من 12 إلى 24 ساعة وتكون أكثر وضوحًا مع الجرعة الثانية من لقاح فايزر ومودرن.

وتشرح شيريان أن السبب في ذلك هو أنه مع الجرعة الثانية من أي لقاح تتلقاه، بدأ جسمك بالفعل في تطوير الأجسام المضادة. نظرًا لأنه جرعة واحدة فقط سيتفاعل بشكل أسرع وبالتالي قد تحدث التفاعلات في وقت أقرب".

في حين أن هذه الأخبار سيئة نوعًا ما بالنسبة للنساء، فإن الاستجابة الملحوظة للقاح يمكن أن تكون أيضًا علامة جيدة على أن جسمك يتفاعل كما ينبغي: "على الرغم من الآثار الجانبية المزعجة، إلا أنها تشير إلى أن جهاز المناعة لديك يعمل بشكل صحيح، هذا شيء جيد، ويجب ألا يكون رادعًا مطلقًا من الحصول على اللقاح "، كما تقول الدكتورة شيريان. "بناءً على تجربتي في علاج مرضى COVID-19 من الخطوط الأمامية، أود دائمًا أن أشجع على المخاطرة بآثار جانبية غير سارة مقابل الآثار الجانبية التي قد تهدد الحياة للإصابة بالفعل بعدوى COVID-19

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