سقوط عصابة «الشهادات الطبية» في محاكم القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من القبض على عاطلين يزوران الشهادات الطبية وترويجها بين المترددين على المحاكم؛ لتقديمها للقاضى كدليل عذر على عدم حضور المتهم والمثول أمام هيئة المحكمة.وتحفظت أجهزة الأمن على المتهمين وبحوزتهم شهادات مختومة بأختام جهات حكومية ومنسوبة لبعض الأطباء والهيئات، وتولت النيابة التحقيق.وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ممارسة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، نشاطًا إجراميًا تمثل فى تزوير الشهادات الطبية اللازمه لتقديمها لمحاكم الاستئناف كدليل عذر فى حالة عدم حضور المتهم للجلسات وقيامهما ببيع وترويج تلك الشهادات على المترددين على المحاكم بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية.وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهما على ذمة الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.