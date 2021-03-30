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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«المواطنة الرقمية وأهميتها» باجتماع فرعية حماية الطفل بالمنيا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:35 ص
المواطنة الرقمية
المواطنة الرقمية وأهميتها
المنيا ـ على حسين
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نظمت إدارة المرأة والأمومة والطفولة "وحدة أعضاءاللجنة الفرعية لحماية الطفل" بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ومؤسسة عين الحياة والإدارة التعليمية، لقاء عن "المواطنة الرقمية" بجانب لقاء لتوعية أولياء الأمور وعدد من الشباب ومسئولات المرأة والطفل بنطاق مركز ومدينة المنيا، بحضورعدد من العاملين ببعض المصالح الحكومية بتعريف اللجنة العامة وأعضاء اللجنة العامة وتعريف اللجنة الفرعية وأعضاء اللجنة الفرعية ذلك لتفعيل دور اللجنة الفرعية لحماية الطفل وتعريف الخط الساخن.

حاضر في اللقاء كل من دكتورة إيمان الشريف أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية بجامعة المنيا، وفاطمة الزهراء مديرة إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، ووليد الحينى مدير مركز إعلام المنيا.

وتناولت الدكتورة إيمان الشريف، تعريف المواطنة الرقمية وأهدافها وتنمية الوعى المجتمعى، مشددة على ضرورة تنمية الفكر للتحول الرقمى الذى يقضى على الرشاوى ويحقق العدالة فى الحصول على الخدمات المثالية.

كما تم خلال اللقاء تعريف اللجنة العامة واعضاء اللجنة العامة واللجنة الفرعية واعضاء اللجنة الفرعية لتفعيل دور اللجنة الفرعية لحماية الطفل وتعريف الخط الساخن لخط نجدة الطفل 16000 وتعريف رقم الخاص بوحدة حماية الطفل بمدينة المنيا
0862318676 ومقرها مجلس مدينة المنيا، على أنها تعمل جاهد على تقديم المصلحة الفضلى للطفل على مستوى جميع المجالات (صحة، تعليم، أمن، تضامن).

أقيم اللقاء تحت إشراف دكتور ناصر طه، نائب مدير مكتبة مصر العامة وبحضور جاكلين سامي، مسئولة المرأة والأمومة والطفولة بالإدارة التعليمية (الأخصائى الاجتماعى بوحدة حماية الطفل)، محمد محمود عبادة عضو وحدة الحماية.

«المواطنة الرقمية وأهميتها» باجتماع فرعية حماية الطفل بالمنيا
«المواطنة الرقمية وأهميتها» باجتماع فرعية حماية الطفل بالمنيا
«المواطنة الرقمية وأهميتها» باجتماع فرعية حماية الطفل بالمنيا
«المواطنة الرقمية وأهميتها» باجتماع فرعية حماية الطفل بالمنيا
«المواطنة الرقمية وأهميتها» باجتماع فرعية حماية الطفل بالمنيا
«المواطنة الرقمية وأهميتها» باجتماع فرعية حماية الطفل بالمنيا
«المواطنة الرقمية وأهميتها» باجتماع فرعية حماية الطفل بالمنيا
«المواطنة الرقمية وأهميتها» باجتماع فرعية حماية الطفل بالمنيا
«المواطنة الرقمية وأهميتها» باجتماع فرعية حماية الطفل بالمنيا
«المواطنة الرقمية وأهميتها» باجتماع فرعية حماية الطفل بالمنيا

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