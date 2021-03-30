مقتل فتاة بطعنات متعددة الصدر في بورسعيد

استقبل مستشفى الزهور المركزي بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، فتاة تبلغ من العمر 26 عامًا، جثة هامدة نتيجة جرح قطعي بالرقبة وطعنات متعددة بالصدر.وصلت المذكورة "إسرا. إل" جثة هامدة عن طريق الإسعاف، وتبين أن الحادث قد وقع بمساكن الحرية التابعة لدائرة قسم المناخ.تلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالواقعة وعلى الفور تم تكليف فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وسرعة ضبط الجناة، وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.