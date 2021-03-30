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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:42 ص
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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تباين أداء مؤشرات البورصة، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل تراجع الأسهم القيادة، والتى هبطت بالمؤشر الرئيسي للسوق، فيما ارتفعت المؤشرات الثانوية.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 10722 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 2044 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12%، ليصل إلى مستوى 13060 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4135 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1%، ليصل إلى مستوى 1973 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 2923 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ مجموعة عامر القابضة، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المنصورة للدواجن، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، أصول للوساطة في الأوراق المالية، جنوب الوادي للأسمنت.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 3800 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، المجموعة المصرية العقارية، 980.8 ألف سهم، 700 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، 66 ألف سهم، 3.1 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغائية-فوديكو 500 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 300 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي.


كما أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عن بيع عدد 442 ألف سهم خزينة، خلال جلسة أمس الإثنين في السوق المفتوح، وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه حتى تاريخه عدد 3.7 مليون سهم من إجمالي 7.26 مليون سهم، ويتبقى عدد 3.5 مليون سهم، كما باعت شركة الشرقية- إيسترن كومباني 6.31 مليون سهم خلال جلسة أمس.

في سياق آخر أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة عن إطلاق شركة جديدة للتكنولوجيا المالية (Fintech) وخدمات الدفع الإلكتروني في السوق المصرية بالشراكة مع شركة أكسيل، برأس المال المبدئي المدفوع للشركة المالية الجديدة أكثر من 100 مليون جنيه ومتوقع أن يصل إلى نصف مليار جنيه، طبقًا لخطة الشركة وتستهدف الشركة الوصول إلى مليون عميل بعد إطلاق الخدمة للجمهور.

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