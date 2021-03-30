موسكو: أوكرانيا في عهد زيلينسكي لم تحرز أي تقدم باتفاقية مينسك

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية " الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن كييف في عهد الرئيس فلاديمير زيلينسكي لم تحرز أي تقدم في تنفيذ الإجراءات ذات الصلة باتفاقية مينسك بشأن تسوية الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا.وقال بيسكوف "الأمور سيئة فيما يتعلق بصيغة النورماندي، ويمكن القول إنه في عهد الرئيس زيلينسكي، لم يتسن التقدم قيد أنملة في تنفيذ كل من حزمة التدابير المنصوص عليها في اتفاقية مينسك والاتفاقات اللاحقة التي تم التوصل إليها في باريس".وحذر متحدث الكرملين من مخاطر تصاعد التوتر على خط التماس في دونباس، وقال: "خلال الأشهر الستة الماضية، سمعنا مرارا وتكرارا أن كييف تعتبر اتفاقية مينسك ميتة، وترى أن هذه الاتفاقات غير قابلة للتنفيذ، وأن هناك حاجة إلى وثائق جديدة، وما إلى ذلك. ربما هذا هو أخطر شيء".وشدد الكرملين على أنه ليس هناك أي قاعدة أخرى غير اتفاقيات مينسك يمكن بناء الجهود الدولية على أساسها لحل مشكلة دونباس، معبرا عن أمله بألا تتطور التوترات القائمة هناك إلى عمليات قتالية.وفي سياق آخر، قال ناطق الكرملين إن دولا كثيرة في مناطق مختلفة من العالم تربطها بروسيا علاقات صداقة، خاصة الصين والهند، مضيفا "العلاقات من هذا النوع تشمل فضاء الاتحاد السوفيتي السابق كله باستثناء جورجيا وأوكرانيا ودول البلطيق".وتابع: "لدينا علاقات ممتازة مع بلدان رابطة الدول المستقلة وتكامل معمق مع الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي (الذي يضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان)".وأردف أن "هذا يشمل أيضا دول أمريكا اللاتينية التي تبدي اهتماما كبيرا في بناء علاقات مع روسيا، وكذلك عددا من الدول الأوروبية"، مشيرا إلى أن "الأمور لا تسير على ما يرام مع بروكسل"، لكن الحوار الثنائي مع الدول الأعضاء في التكتل مستمر.وأضاف: "هذا ينطبق على الدول الإفريقية أيضا، فهي مهتمة جدا في تنمية العلاقات، وهو ما أظهرته القمة الروسية الإفريقية الأخيرة"