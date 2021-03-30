استكمال محاكمة محضرين متهمين بالتزوير

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة محضرين بإحدي المحاكم للجنايات بالتزوير والاختلاس من جهة عملهم بالقاهرة.تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز توني، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وأيمن عبدالرازق، وأمانة سر ممدوح غريب.وكشف أمر إحالة المتهمين إلي الجنايات عن كون المتهمين يعملون محضرين بمحكمة حلوان الابتدائية وبصفتهم موظفين عموميين، وكون المتهم الأول من الأمناء على الودائع، اختلس مبالغ ماليه قدرها 54 ألف جنيه والتي وجدت بحيازته بسبب وظيفته بأن تسلمها من المجني عليه سيد محمد رفقة إنذارات عرض المبلغ المار بيانه بقصد تسليمها للمنذر إليه محمد حسني إلا أنه اختلسه لنفسه بنية تملكها حال كونه من الأمناء علي الودائع.وارتبطت تلك الجريمة بجريمة أخرى بأن ارتكب هو والمتهم الثاني تزوير في محرر رسمي وهو دفتر إنذارات عرض الأهالي بشأن الإنذارات حال تحريره المختص بوظيفته بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بذلك بأن أثبتت على خلاف الحقيقة تسلم المنذر إليه المبالغ المالية موضوع تلك الإنذارات وتسليمها.وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب جريمة الاختلاس موضوع الاتهام بأن اتفق معه علي اختلاس المبالغ المالية المار بيانها واقتسامها بينهما وساعده بما ارتكبه من جرم فوقعت الجريمة علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.وأشار أمر الإحالة أن المتهمان أضرا عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها والمتعاملين معها ضررًا جسيمًا بأن ارتكبت الجرائم موضوع الاتهامات السابقة علي النحو المبين بالتحقيقات.