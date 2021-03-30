رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استكمال محاكمة محضرين متهمين بالتزوير

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 11:04 ص
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
طباعة
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة محضرين بإحدي المحاكم للجنايات بالتزوير والاختلاس من جهة عملهم بالقاهرة.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز توني، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وأيمن عبدالرازق، وأمانة سر ممدوح غريب.

وكشف أمر إحالة المتهمين إلي الجنايات عن كون المتهمين يعملون محضرين بمحكمة حلوان الابتدائية وبصفتهم موظفين عموميين، وكون المتهم الأول من الأمناء على الودائع، اختلس مبالغ ماليه قدرها 54 ألف جنيه والتي وجدت بحيازته بسبب وظيفته بأن تسلمها من المجني عليه سيد محمد رفقة إنذارات عرض المبلغ المار بيانه بقصد تسليمها للمنذر إليه محمد حسني إلا أنه اختلسه لنفسه بنية تملكها حال كونه من الأمناء علي الودائع.

وارتبطت تلك الجريمة بجريمة أخرى بأن ارتكب هو والمتهم الثاني تزوير في محرر رسمي وهو دفتر إنذارات عرض الأهالي بشأن الإنذارات حال تحريره المختص بوظيفته بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بذلك بأن أثبتت على خلاف الحقيقة تسلم المنذر إليه المبالغ المالية موضوع تلك الإنذارات وتسليمها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب جريمة الاختلاس موضوع الاتهام بأن اتفق معه علي اختلاس المبالغ المالية المار بيانها واقتسامها بينهما وساعده بما ارتكبه من جرم فوقعت الجريمة علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمان أضرا عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها والمتعاملين معها ضررًا جسيمًا بأن ارتكبت الجرائم موضوع الاتهامات السابقة علي النحو المبين بالتحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

مصرع شاب تحت عجلات قطار في محطة رمسيس

صدر قصر العينى: مصر تدخل الموجة الثالثة لكورونا.. ولا أعراض جديدة

قبل افتتاحه.. كل ما تريد معرفته عن متحف الحضارة بالفسطاط


الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم الجامعة الكامل لحملة «ابنك أغلى من الغلة»

image description

إزالة 7 تعديات على أراضِ زراعية وأملاك دولة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: بدء التقديم لمنحة السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسى بمصر

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة.. وشكرًا لكم

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«الرياضة» تواصل برنامج «تنمية مهارات اللغة الإنجليزية» في 3 محافظات

حفل عشاء يتسبب فى فضيحة لوزارة الصحة اليابانية

هل يتعين على الشخص تطهير غرفته بالفندق خلال الجائحة؟

انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بلجيكا

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

بعد إغلاق 10 سنوات.. وزيرة الثقافة تفتتح متحف محمد خليل وحرمه الأحد

ترشيح أكثر من 250 فردًا من 68 دولة للفوز بجائزة لأدب الأطفال

مصطفى الفقي: صعيد مصر زاخر بالكفاءات والقدرات والشخصيات المؤثرة

مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون