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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نظر محاكمة عامل شرع في قتل شقيقين بالبساتين

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:35 ص
محاكمة عامل
محاكمة عامل
عادل عبد العال
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تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة عامل بالشروع في قتل شقيقين بالبساتين.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز توني، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وأيمن عبدالرازق، وأمانة سر ممدوح غريب.

وكشف أمر إحالة "إكرامي. م" إلى محكمة الجنايات أنه شرع في قتل المجني عليهما أحمد أبوالفتوح وشقيقه حسام بغير سبق إصرار أو ترصد بأن تشاجر مع الأول، واستل سلاحًا أبيض مطواة كان بحوزته وتعدي عليه باستخدامه طعنًا فأحدث به الإصابات الثابته بتقرير مصلحة الطب الشرعي قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

ولتدخل المجني عليه الثاني للابتعاد عن شقيقه أشهر في وجهه سلاحًا ناريًا، وأطلق صوبه عيارًا ناريًا قاصدًا من ذلك إزهاق روحه هو الآخر إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليهما بالعلاج.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا فرد خرطوش وطلقه مما تستعمل في هذا السلاح، كما أحرز سلاحًا أبيض مطواة بدون مسوغ قانوني.

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