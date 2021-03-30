إسرائيل تكشف عن مخطط إيراني لضرب أهدافها في المنطقة

كشفت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مخطط إيراني لضرب الأهداف الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة.وأضافت الهيئة، أن تهديدات إيران تتركز في دول جوارها الجغرافي، لافتة إلى أنها تصل إلى تهديد السياح الإسرائيليين في الشرق الأوسط.يأتي ذلك فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينفذ مناورات عسكرية كبيرة في قبرص خلال الصيف كجزء من مناورات "شهر الحرب" للجيش الإسرائيلي، وستستغرق التدريبات حوالي أسبوع وتشمل القوات الخاصة والقوات الجوية والبحرية وسيحاكي الجنود القتال في عمق منطقة غير مألوفة.وستجري مناورة "شهر الحرب" على مدى أربعة أسابيع في أول تدريب من نوعه في تاريخ الجيش الإسرائيلي، وستوفر هذه التدريبات للجنود فترة تدريب ممتدة من أجل محاكاة واقع الحرب.وستشمل التدريبات سيناريو متعدد الجبهات في الشمال والجنوب والضفة الغربية، وفقًا لأسوأ السيناريوهات التي يدرسها الجيش الإسرائيلي، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.