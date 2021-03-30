رئيس طاجيكستان: لا يوجد حل عسكري للقضية الأفغانية

أكد رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون أن الصراع الدائر في أفغانستان على مدار الأربع عقود الماضية أظهر أنه لا يوجد حل عسكري للقضية، وانه لابد من الحل الدبلوماسي والجهود السياسية.وقال رحمون - حسبما ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الثلاثاء - إن بلاده تؤيد السلام والاستقرار في أفغانستان، مشددا على أن كل الحروب تنتهي بالمصالحة، داعيا المجتمع الدولي إلى مساعدة أفغانستان في إحلال السلام والاستقرار.وأضاف "التعاون مع أفغانستان يمثل أولوية قصوى في السياسة الخارجية لطاجيكستان، وهناك مجال أكبر للتعاون في قطاع الطاقة بين أفغانستان وطاجيكستان".وأكد أن بلاده مستعدة لتعزيز العلاقات التجارية مع أفغانستان، واقترح تشكيل خط سكة حديد مشترك بين طاجيكستان وأفغانستان وإيران.ويشارك الرئيس الأفغاني أشرف غاني - حاليا - في مؤتمر"قلب آسيا" بطاجيكستان، الذي يركز على بناء توافق إقليمي حول السلام الأفغاني، ويشارك فيه ممثلون عن 50 دولة ومنظمة دولية على الأقل.