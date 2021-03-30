نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بالتحرش بـ«طفلة المعادي»

تنظر الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي زين العابدين، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة محمد جودت المتهم بالتحرش بطفلة المعادي في القضية رقم 4056 7 لسنة 2021 جنايات المعادي والمقيدة برقم 171 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة.كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم بخطف الطفلة المجني عليها "ي. ا" بأن استدرجها إلى أحد العقارات قاصدًا إبعادها عن ذويها وأعين الرقباء فتتبعته طواعية إلى حيث أرشدها.واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان قام بهتك عرض الطفلة المجني عليها والتي لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية بالقوة بأن باغتها باستطالة يده إلى أماكن حساسة بجسدها بمواطن عفتها.