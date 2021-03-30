الفلبين تحذر المواطنين من شراء لقاحات مورونا أونلاين

حذرت إدارة الغذاء والدواء في الفلبين، اليوم الثلاثاء، الشعب الفلبيني من شراء لقاحات "كوفيد-19" عبر الإنترنت حيث لا يمكن الوصول إلى اللقاحات المشروعة إلا من خلال برنامج التطعيم الحكومي في البلاد.وقال نائب المدير العام لإدارة الغذاء والدواء أوسكار جوتيريز جونيور، وفقا لما ذكرته صحيفة (فلبين ستارز) عبر موقعها الإلكتروني، إن اللقاحات التي يتم بيعها عبر الإنترنت "مزيفة".