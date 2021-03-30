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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الطيران الليبيري يخضع لمراجعة «إيكاو» للعودة للخريطة الدولية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:24 ص
الطيران الليبيري
الطيران الليبيري
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قال العضو المنتدب لهيئة الطيران المدني في ليبيريا (LCAA) موزيس واي كوليس، إن هيئة الطيران في بلاده ستخضع لمراجعة ومراقبة منظمة هيئة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في مسعى من جانب البلاد للعودة مرة أخرى إلى خريطة الطيران الدولي والبدء في تسجيل الطائرات بما يساعد قطاع الطيران الليبيري على استعادة أفضل الممارسات في هذا المجال والالتزام بمعايير المنظمة الدولية.

وأوضح كولي - في لقاء إعلامي اليوم الثلاثاء - أنه في عام 2006، خضعت هيئة الطيران المدني الليبيرية لعملية تدقيق السلامة الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، والتي منعت منذ ذلك الحين هيئة الطيران المدني من تسجيل الطائرات، خاصة وأن نتائج مراجعة معايير منظمة هيئة الطيران المدني الدولي أظهرت وصول مستوى التنفيذ الفعال في ليبيريا لهذه المعايير إلى 19.6 بالمئة أي أقل من 60 بالمئة من المتطلبات الإقليمية التي حددتها منظمة الإيكاو، وتمنع هذه النتيجة هيئة الطيران المدني الليبرية ليس فقط من تسجيل الطائرات الخاضعة لسلطتها بل أيضا من إصدار ترخيص الناقل الجوي للطائرات المسجلة بالفعل والحاصلة على شهادة التشغيل الجوي (AOC) خارج ليبيريا.

وأكد أن هيئة الطيران المدني الليبيرية تبذل كل الجهود لضمان حصول ليبيريا على وضعها مرة أخرى والبدء في تسجيل الطائرات، حيث تسعى الهيئة جاهدة لضمان أن معايير السلامة والأمن موجهة لدعم الممارسات الدولية بما يتماشى مع معايير (إيكاو).

وشدد على أن أولويته كرئيس لقطاع الطيران في ليبيريا حاليا، هي ضمان جهود البلاد لاستعادة حالة تسجيل الطائرات وأن إدارته تبذل كل جهد ضروري للتأكد من أن ليبيريا تستعيد مثل هذا الوضع المفقود، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بإجراءات ستلبي فيها البلاد نسبة 60 بالمئة التي تطلبها (إيكاو).

وأفاد كولي بأنه على مر السنين، عملت الإدارات المختلفة في هيئة الطيران المدني الليبيرية على سد الفجوة التي تقارب 40 بالمئة في معايير الإيكاو ولكنها لم تنجح، ولذلك لا يمكن قياس جهود كل الإدارة السابقة جنبا إلى جنب مع الإدارة الحالية إلا من خلال تدقيق آخر تستعد إدارته الآن لتقوم به منظمة الطيران المدني الدولي في سبتمبر من هذا العام، مشيرا إلى أن هذا التدقيق لن يتم فقط لهيئة الطيران المدني، بل سيشمل الدولة بأكملها لأن نتيجة المراجعة ستكون لها عواقب مباشرة على الدولة.

وأكد كولي أن تدقيق منظمة الطيران المدني الدولي يمثل الطريقة الوحيدة لتسريع التنمية داخل قطاع الطيران، وأنه سيكون بمثابة عامل محدد لما إذا كانت ليبيريا كدولة مستعدة للتنافس مع الدول الأخرى وتحريك الاقتصاد إلى الأمام، مشددا على الحاجة إلى التعاون في قطاع الطيران.

وأضاف أن هيئة الطيران المدني الليبيرية وحدها لا تستطيع التعامل مع القضايا التي تنطوي على "البحث والانقاذ" التي تعد مكونا مهما للطيران المدني.

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