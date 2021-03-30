اعتقال 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 10 فلسطينيين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن القوات اعتقلت 3 شبان فلسطينيين من قرية ياسوف شرقا، وقراوة بني حسان غربا، في سلفيت، وشابين من محافظة رام الله والبيرة.وداهمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وجبل الرحمة، وباب الزاوية، واعتقلت شابا عقب دهم منزله وتفتيشه، كما نصبت حاجزا عسكريا على جسر حلحول شمال الخليل، وفتشت مركبات الفلسطينيين ودققت في هوياتهم.واعتقلت تلك القوات شابين فلسطينيين من مخيم جنين على حاجز عسكري قرب نابلس، وشابا عقب دهم منزل ذويه في مدينة جنين، وشابا من بلدة الرام شمال القدس.