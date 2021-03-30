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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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قبل رمضان.. فوائد التين المجفف

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:40 ص
التين المجفف
التين المجفف
هويدا سعيد
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مع قرب رمضان يسعى الكثير إلى تجهيزات رمضان، والتي تبدأ من الأن، ومن أهم الأشياء التي يتم تحضيرها المشروبات والتي تعتبر الشئ الأساسي على مائدة الأفطار في شهر رمضان، ومن أشهر تلك المشروبات هو التين المجفف.

ونرصد بحسب موقع "food.ndtv" أهمية التين المجفف خلال شهر رمضان.

فقدان الوزن:
نظرًا لأن التين مصدر جيد للألياف، فقد وجدت الأبحاث أنه يمكن أن يساعد في فقدان الوزن لأن من الأطعمة الغنية بالألياف لها تأثير إيجابي.

يخفض ضغط الدم:
هو مصدر جيد للبوتاسيوم والبوتاسيوم ومعدن مهم، وهو ضروري للجسم ويقال إن تناوله بانتظام يساعد في الحفاظ على ضغط الدم لأنه يميل إلى إبطال الآثار الضارة للصوديوم.

يعزز الصحة الإنجابية:
وفقًا لليونانيين القدماء، كان التين يعتبر فاكهة مقدسة ومثيرًا طبيعيًا للشهوة الجنسية، ويرمز إلى الخصوبة والحب، في الهند القديمة أيضًا، كان التين يُمزج مع الحليب ويؤخذ نظرًا لأنها مليئة بالمعادن مثل الزنك والمنغنيز والمغنيسيوم والحديد، فإنها تساهم جميعًا في تحسين الصحة الإنجابية.

يساعد على منع الإمساك:
يحتوي التين على نسبة عالية من الألياف يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وبالتالي يساعد أيضًا في منع الإمساك.

يعزز صحة القلب:

أظهرت الدراسات أن التين يساعد في تقليل مستوى الدهون الثلاثية في الجسم، وهي جزيئات دهنية تنتشر في مجرى الدم وهي سبب رئيسي لأمراض القلب.

يعزز صحة العظام:
التين المجفف مصدر جيد للكالسيوم. يحتاج جسم الإنسان إلى حوالي 1000 مجم من الكالسيوم يوميًا لتلبية الاحتياجات اليومية من المعدن.

ينظم نسبة السكر في الدم:
نسبة عالية من البوتاسيوم في التين تساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم في الجسم، وبالتالي الحفاظ على فحص كمية السكر التي يتم امتصاصها بعد الوجبات.

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