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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مياه المنوفية: تشغيل مركز خدمة العملاء بأشمون بالفترة المسائية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:17 ص
الدكتور المهندس محمد
الدكتور المهندس محمد نجيب
ولاء القاضى
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن بدء التشغيل التجريبى لمركز خدمة العملاء بمدينة أشمون بالفترة المسائية حتى الساعة الخامسة مساءً، اعتبارًا من أمس الإثنين، تزامنا مع فتح ملفات الصرف لقرى (البرانية، رملة لانجب، جريس، شنشور، دروة) تيسيرًا على السادة عملاء الشركة لإنهاء أكبر قدر ممكن من طلبات وشكاوى العملاء.

وأوضح الدكتور المهندس محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية؛ أن التشغيل التجريبى ومد فترة العمل بمراكز خدمة العملاء يأتى ضمن خطة الشركة الطموحة فى تطوير الآداء بمراكز خدمة العملاء بالشركة وتحسين الخدمة المقدمة للسادة العملاء وأن الشركة بصدد تعميم التجربة بجميع مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة.

وأشار إلى أنه تم إرسال فريق عمل من خدمة العملاء لقرية البرانية بأشمون لفتح ملفات الصرف وتقليل الزحام بالمركز
لرفع مستوى الخدمة وكسب رضاء عملاء الشركة من خلال العمل على حل مشكلاتهم وإنهاء طلباتهم فى أقل فترة زمنية ممكنة.

وأضاف أنه تم وضع خطة مبدئية لمد فترات العمل بالمراكز تستند لمعدلات الآداء الحالية للمراكز لرفع مستوى الخدمة وكسب رضاء عملاء الشركة من خلال العمل على حل مشكلاتهم وإنهاء طلباتهم في أقل فترة زمنية ممكنة.

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