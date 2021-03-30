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اقتصاد

69.3 مليون جنيه خسائر «راكتا» خلال 8 أشهر

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:15 ص
راكتا
راكتا
أكرم عمران _أسامة الشندويلي
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قالت الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا"، إنها سجلت خسائر خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري بلغت 69.31 مليون جنيه -الفترة من يوليو حتى فبراير الماضي-.


وأضافت الشركة، في بيان لبورصة مصر اليوم الثلاثاء، أنها سجلت خسائر خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 15.13 مليون جنيه.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، صافي خسائر بلغ 46.09 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 50.63 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 495 ألف جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 20.77 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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