اعتقال متهمين بقضايا إرهاب في ديالي العراقية

أعلنت مديرية شرطة محافظة ديالي العراقية، اليوم الثلاثاء، عن القبض على عدد من المتهمين في قضايا متنوعة.وقالت المديرية في بيان لها، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "مفارز مديرية شرطة محافظة ديالى نفذت واجبات ومهام أمنية في ربوع المحافظة خلال الـ(48) ساعة الماضية".وأضافت أن "الممارسات أسفرت عن القبض على عدد من المتهمين تنوعت جرائمهم بين القتل العمد، والسرقة، والإرهاب، فضلًا عن تمكن مفارز شئون السيطرات من ضبط عجلات تحمل محاصيل زراعية ممنوع استيرادها".