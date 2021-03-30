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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القرش: بدء تنفيذ «الدلتا الجديدة» لإضافة مليون فدان للرقعة الزراعية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:14 ص
الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش
عبدالناصرمحمد
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أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الزراعي، أن وزارة الزراعة ستبدأ بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن "الدلتا الجديد" في منطقة الضبعة وزراعة أكثر من مليون فدان جديدة، واستكمال عمليات تجهيز باقي المساحات بالتنسيق مع وزارة الري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ المشروع القومى الجديد لتحقيق الأمن الغذائي عبر التوسع الأفقي وذلك قبل عامين.

وقال في تصريحات له إن الدلتا الجديدة تشمل 688 ألف فدان جنوب الضبعة، و500 فدان في مشروع مستقبل مصر على محور الضبعة و250 ألف فدان لجهاز الخدمة الوطنية في منطقة الضبعة بمطروح، مشيرا إلى أن المشروع قريب من منطقة الدلتا والموانئ والطرق وهناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتهاء منه في المدة المحددة لإضافة مليون فدان جديدة.

وأضاف أن المشروع يحوي مجمعات زراعية صناعية ومشروعات مرتبطة بالزراعة، مشيرا إلى أن مشروع مستقبل مصر في المنطقة بدأ العمل به وتم الانتهاء من الدراسات من خلال هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وتم أخذ أكثر من 20 ألف عينة من التربة، والتي أثبتت صلاحيتها للزراعة، وسيتم توفير المياه للمشروع من خلال مياه الصرف المعالج وبعض المساحات من خلال الآبار الجوفية.

وأوضح أن أراضي المشروع سيتم زراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية ومحاصيل الأعلاف، حيث أن الأراضي تصلح لزراعة جميع المحاصيل، لافتا إلى أن أراضي المشروع تم إجراؤها على مراحل وتم اختيار الأرض بناء على دراسات وتحاليل وتبت انها تربة من الدرجة الثالثة وأن 93% من هذه الأراضي صالحة للزراعة وأن درجة الانحدار للأرض غير مرتفع.

وقال: سيتم التوسع الأفقي والرأسي بالتوازي لتقليل الفجوة الغذائية وقد قاربنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل السكرية والأسماك، لافتا إلى أنه سيتم إقامة محطات للتعبئة والتعليم ومحطات لتصدير الحاصلات الزراعية على أرض المشروع، وكذا محطات للإنتاج الحيواني ومحطات لإنتاج الألبان، كما نسعى من خلال المشروع القومى إلى سد الفجوة في محاصيل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية.

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