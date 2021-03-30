مسئول ألماني يناشد المواطنين الخضوع لاختبار كورونا بشكل متكرر

ناشد رئيس حكومة ولاية راينلاند- بفالتس الألمانية، مالو دراير، مواطني بلاده الخضوع بشكل متكرر لاختبار الكشف عن فيروس كورونا، واصفًا ذلك بأنه "واجب مدني".ومالو دراير لشبكة التحرير الصحفي الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "إن من يخضع للتحليل، يساعد في اكتشاف العدوى مبكرًا قبل ظهور الأعراض وقبل أن ينقل العدوى لآخرين دون علم".وأضاف أن إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس تعد وسيلة أساسية في مكافحة الوباء، إلى جانب اتباع إجراءات الحماية الملموسة.