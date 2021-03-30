ارتفاع 42.6 مليون دولار في صادرات الأثاث أول شهرين من 2021

ارتفعت صادرات الأثاث خلال يناير وفبراير 2021 لتسجل نحو 42.63 مليون دولار مقابل 40.466 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنمو قدره 5%.وأشار التقرير الصادر عن المجلس التصديري للأثاث إلى نمو صادرات القطاع خلال يناير الماضي بنسبة 12% لتبلغ 22.627 مليون دولار مقابل 20.19 مليون دولار خلال يناير 2020، بينما شهدت تراجعا طفيفا خلال فبراير بنسبة 1% لتسجل 19.986 مليون دولار مقابل 20.975 مليون دولار.واستحوذت دول السعودية، الإمارات، العراق، سلطنة عمان، السودان، الأردن، ليبيا، أمريكا، واتحاد نيجيريا على 79.1% من إجمالي صادرات الأثاث المصري خلال أول شهرين من العام الجاري بقيمة 34 مليون دولار.وتسيطر السعودية وحدها على 21% من صادرات الأثاث، يأتي ذلك بالرغم من انخفاض قيمة الصادرات لها خلال شهري يناير وفبراير الماضيين لتبلغ 9 ملايين دولار مقابل 11 مليون دولار بتراجع 18.2%.وزادت صادرات مصر من الأثاث للعراق خلال أول شهرين من 2021 بنسبة 50% لتبلغ 6 ملايين دولار مقابل 4 ملايين دولار، ولسلطنة عمان بنسبة 33.3% لتسجل 4 ملايين دولار مقابل 3 ملايين دولار، وللإمارات بنسبة 20% لتسجل 6 ملايين دولار مقابل 5 ملايين دولار، وللأردن لتبلغ مليوني دولار مقابل مليون دولار، ولاتحاد نيجريا بنسبة 233.3% لتسجل مليون دولار مقابل 300 ألف دولار.واستقرت صادرات الأثاث المصري للسودان عند 4 ملايين دولار، ولأمريكا عند مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير 2021.