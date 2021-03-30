إسبانيا: إعطاء 7.57 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، أنه تم حتى الآن في إسبانيا إعطاء إجمالي 7.57 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.ويُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ186 ألفا و366 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين عام واحد.وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في إسبانيا قبل نحو 12 أسبوعا.