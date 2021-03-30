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ترامب يدشن موقعًا إلكترونيًا للتواصل مع مؤيديه

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:28 ص
ترامب
ترامب
هدير سند
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دشن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب موقعًا إلكترونيًا رسميًا ليكون منصة لمؤيديه يتواصل من خلاله معهم ويستعرض الفترة التي قضاها في البيت الأبيض.

وتعرض الصفحة الرئيسية لموقع "45 أوفيس دوت كوم" صورًا عديدة لترامب مع شخصيات مختلفة مثل زوجته ميلانيا وأفراد في الجيش وزعماء دوليين والتقطت جميعها في عدة مناسبات خلال فترة رئاسته.

وتقول رسالة على الصفحة الرئيسية "مكتب دونالد جيه، ترامب ملتزم بالحفاظ على الإرث الرائع لإدارة ترامب مع إعطاء دفعة لأجندة أمريكا أولًا".

ويضم الموقع قسم "من نحن؟" بالموقع موجزًا من 850 كلمة عن فترة ترامب الرئاسية ويسلط الضوء على ما أشار إليها الرئيس السابق كثيرًا بوصفها أعظم إنجازاته مثل أمن الطاقة والحدود وتعزيز حلف شمال الأطلسي وتحالفات دولية أخرى وكذلك إدارته لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وكان جيسون ميلر، وهو متحدث باسم حملة ترامب الانتخابية عام 2020، قد قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز هذا الشهر إن ترامب سيدشن منصة تواصل اجتماعي خلال ما يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.

وعلقت تويتر وفيسبوك ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي حسابات ترامب بعد الهجوم على مبنى الكونجرس (الكابيتول) في السادس من يناير الماضي.

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