وكيل «تعليم القليوبية» تتابع الامتحانات بمدارس قها

تفقدت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، مدرسة الشهيد هشام بيومي الإعدادية بنات بإدارة قها التعليمية.وتفقدت انتظام الطلاب في اللجان لأداء امتحانات الصف الثاني الإعدادى لشهر مارس للعام الدراسي ٢٠٢٠ ٢٠٢١ وأكدت على تطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على المسافات اللازمة بين الطلاب والتباعد الاجتماعي بين الطلاب.كما شددت على النظافة والتهوية الجيدة للجان وعلي تعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة أبنائنا الطلبة وسلامة العاملين والمشرفين بالمدرسة.