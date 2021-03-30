انتظام امتحانات الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى بالوادى الجديد

أكد الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، انتظام تلاميذ الصف الخامس الابتدائى وطلاب الصف الثانى الإعدادى في أداء الامتحان المجمع ( متعدد التخصصات ) عن شهر مارس ٢٠٢١ م.وأشار إلى أنه جرى تجهيز جميع المدارس بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، فضلا عن أعمال التعقيم والتطهير ومراعاة التباعد والمسافات واتخاذ كافة ما يلزم لسير أعمال الامتحانات بدون أى قلق أو توتر، موجها خالص أمنياته لجميع طلابنا بالتوفيق والنجاح.