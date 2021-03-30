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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تفضل تطعيم البالغين قبل تزويد دول أخرى بلقاحات كورونا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:09 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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قال وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنج، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا ستركز على تطعيم جميع سكانها البالغين قبل أن تتمكن من توفير أي جرعات فائضة لدول أخرى مثل جارتها أيرلندا.

وتلقى أكثر من 30 مليون بريطاني الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) في أسرع حملة تطعيم في أوروبا وتهدف البلاد إلى استكمال تطعيم جميع البالغين بحلول نهاية يوليو.

لكن بريطانيا وجدت نفسها منخرطة في خلاف علني مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمدادات اللقاحات. وتسير حملات التطعيم في دول التكتل بوتيرة أبطأ كثيرا.

وقال كوارتنج: "أعتقد أن تركيزنا يجب أن ينصب على محاولة الحفاظ على سلامة البريطانيين، نريد التعاون كذلك مع الدول الأخرى لكن الأولوية الأولى هي استكمال حملة التطعيم".

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