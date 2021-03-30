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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

78 مليون دولار لدعم تطوير شركات الأسلحة بكوريا الجنوبية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:08 ص
الاسلحة
الاسلحة
أ ش أ
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أعلنت وكالة شراء الأسلحة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، توسيع دعمها لشركات الدفاع المحلية هذا العام؛ لتطوير مكونات أساسية للأسلحة الرئيسية بتكنولوجيا محلية.

وقالت إدارة برنامج الشراء الدفاعي، في بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية، إنها خصصت 14 مشروعا لتطوير معدات عسكرية، وبدأت تلقي طلبات من الشركات المحلية لاستبدال الأجزاء الأجنبية بأخرى محلية الصنع، مشيرة إلى أن ميزانية برنامج الدعم بلغت 88.6 مليار وون (78.18 مليون دولار).

ومن بين الشركات، التي سيشملها برنامج المساعدة، برنامج (كيه إف-إكس)، الذي يهدف لتطوير طائرات مقاتلة من الجيل القادم، ومشروع لبناء صاروخ تشونما أرض-جو قصير المدى، وفقا للوكالة.

وأفادت الوكالة بأنه سيتم الإعلان عن الفائزين في يونيو القادم، مشيرة إلى أنها تخطط لتقديم إشعار عطاء آخر في النصف الثاني من العام في شهر أغسطس تقريبا.

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