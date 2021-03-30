الكنيسة الأرثوذكسية تطرح أحدث حلقات «فرح عظيم» للبابا تواضروس

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الثالثة والعشرون من حملة "فرح عظيم".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي تأمل في إنجيل مار لوقا الإصحاح السابع عشر.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.