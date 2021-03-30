حريق يلتهم أكشاك «فوانيس رمضان» بالإسكندرية
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:15 ص
هبه عويضهطباعة
اندلع حريق منذ قليل بأحد شوادر بيع فوانيس رمضان بميدان المنشية أمام محكمة الحقانية وسط الإسكندرية.
ووصلت على الفور قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق المندلع في مواجهة حديقة ميدان محمد على، والذي التهم الأكشاك الخشبية المخصصة لبيع الفوانيس.
ووصلت على الفور قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق المندلع في مواجهة حديقة ميدان محمد على، والذي التهم الأكشاك الخشبية المخصصة لبيع الفوانيس.
حريق يلتهم أكشاك «فوانيس رمضان»
حريق يلتهم أكشاك «فوانيس رمضان»