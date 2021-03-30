حريق يلتهم أكشاك «فوانيس رمضان» بالإسكندرية

اندلع حريق منذ قليل بأحد شوادر بيع فوانيس رمضان بميدان المنشية أمام محكمة الحقانية وسط الإسكندرية.ووصلت على الفور قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق المندلع في مواجهة حديقة ميدان محمد على، والذي التهم الأكشاك الخشبية المخصصة لبيع الفوانيس.