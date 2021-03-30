رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بخطوات سهلة.. طرق التخلص من تشققات القدم

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:36 ص
التخلص من تشققات
التخلص من تشققات القدم
هويدا سعيد
طباعة
الكعب المتشقق مشكلة شائعة في القدم والتي تزعج الكثير من النساء، ولكن يمكن بطرق سهلة وبسيطة أن تتخلصي من تلك المشكلة، وتنزعج الكثير من النساء، ولكن يمكن بطرق سهلة وبسيطة أن تتخلصي من تلك المشكلة.

وبحسب موقع "Healthline" نرصد أبرز الطرق لحماية القدم من التشققات:


علاجات منزلية للكعوب المتشققة

- مرطبات كعب
أول خطوة لعلاج الكعوب المتشققة هو استخدام بلسم الكعب لترطيب وتنعيم وتقشير الجلد الميت

- العسل
قد يعمل العسل كعلاج طبيعي للكعوب المتشققة فإن العسل له خصائص مضادة للميكروبات والبكتيريا.

- زيت جوز الهند
غالبًا ما يوصى باستخدام زيت جوز الهند للبشرة الجافة والأكزيما والصدفية يمكن أن يساعد بشرتك على الاحتفاظ بالرطوبة.

- الملح في الماء
يعمل الملح علي تلين الجلد السميك وبالتالي يسهل إزالته.

- الخل في الماء
ضع قدمك في الماء والخل لتقشير الجزء السميك في قدمك.

طريقة نقع وتقشير القدم
غالبًا ما يكون الجلد المحيط بالكعب المتشقق أكثر سمكًا وجفافًا من بقية بشرتك.

- احتفظ بقدميك في ماء فاتر وصابون لمدة تصل إلى 20 دقيقة
- استخدم منظف للقدم أو حجر الخفاف لإزالة أي جلد صلب وسميك
- جفف قدميك برفق
- ضع بلسم الكعب أو مرطب كثيف على المنطقة المصابة
- ضع الفازلين على قدميك لحبس الرطوبة. ارتدِ الجوارب لتجنب انتشار أي دهون حولها
- تجنب فرك قدميك عندما تكون جافة، هذا يزيد من خطر إصابتك بالجلد التالف

نصائح لعلاج تشققات الكعب

- ضعي بلسم الكعب في الصباح لزيادة مرونة البشرة قبل بدء يومك.
- رطب كعبك مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.
- ارتدِ أحذية تحمي كعبك.

موضوعات متعلقة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

مصرع شاب تحت عجلات قطار في محطة رمسيس

قبل افتتاحه.. كل ما تريد معرفته عن متحف الحضارة بالفسطاط

الرئيس السيسي: قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة.. وشكرًا لكم


الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم الجامعة الكامل لحملة «ابنك أغلى من الغلة»

image description

إزالة 7 تعديات على أراضِ زراعية وأملاك دولة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: بدء التقديم لمنحة السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسى بمصر

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

الأكثر قراءة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

الرئيس السيسي: قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة.. وشكرًا لكم

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«الرياضة» تواصل برنامج «تنمية مهارات اللغة الإنجليزية» في 3 محافظات

حفل عشاء يتسبب فى فضيحة لوزارة الصحة اليابانية

هل يتعين على الشخص تطهير غرفته بالفندق خلال الجائحة؟

انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بلجيكا

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

بعد إغلاق 10 سنوات.. وزيرة الثقافة تفتتح متحف محمد خليل وحرمه الأحد

ترشيح أكثر من 250 فردًا من 68 دولة للفوز بجائزة لأدب الأطفال

مصطفى الفقي: صعيد مصر زاخر بالكفاءات والقدرات والشخصيات المؤثرة

مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون