بخطوات سهلة.. طرق التخلص من تشققات القدم

علاجات منزلية للكعوب المتشققة



- مرطبات كعب



- العسل



- زيت جوز الهند



- الملح في الماء



- الخل في الماء



طريقة نقع وتقشير القدم



نصائح لعلاج تشققات الكعب



الكعب المتشقق مشكلة شائعة في القدم والتي تزعج الكثير من النساء، ولكن يمكن بطرق سهلة وبسيطة أن تتخلصي من تلك المشكلة، وتنزعج الكثير من النساء، ولكن يمكن بطرق سهلة وبسيطة أن تتخلصي من تلك المشكلة.أول خطوة لعلاج الكعوب المتشققة هو استخدام بلسم الكعب لترطيب وتنعيم وتقشير الجلد الميتقد يعمل العسل كعلاج طبيعي للكعوب المتشققة فإن العسل له خصائص مضادة للميكروبات والبكتيريا.غالبًا ما يوصى باستخدام زيت جوز الهند للبشرة الجافة والأكزيما والصدفية يمكن أن يساعد بشرتك على الاحتفاظ بالرطوبة.يعمل الملح علي تلين الجلد السميك وبالتالي يسهل إزالته.ضع قدمك في الماء والخل لتقشير الجزء السميك في قدمك.غالبًا ما يكون الجلد المحيط بالكعب المتشقق أكثر سمكًا وجفافًا من بقية بشرتك.- احتفظ بقدميك في ماء فاتر وصابون لمدة تصل إلى 20 دقيقة- استخدم منظف للقدم أو حجر الخفاف لإزالة أي جلد صلب وسميك- جفف قدميك برفق- ضع بلسم الكعب أو مرطب كثيف على المنطقة المصابة- ضع الفازلين على قدميك لحبس الرطوبة. ارتدِ الجوارب لتجنب انتشار أي دهون حولها- تجنب فرك قدميك عندما تكون جافة، هذا يزيد من خطر إصابتك بالجلد التالف- ضعي بلسم الكعب في الصباح لزيادة مرونة البشرة قبل بدء يومك.- رطب كعبك مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.- ارتدِ أحذية تحمي كعبك.