أمريكا تحافظ على التفوق العسكري بـ33 مليار دولار

نشر موقع "ناشونال إنتسرت" الأميركي المهتم بالشؤون الدفاعية، تقريرا تحدث فيه عن أسلحة أميركية جديدة ستحافظ على التفوق العسكري الأميركي، بتكلفة تقدر بنحو 33 مليار دولار حتى عام 2024.وفند التقرير هذه والأسلحة على النحو التالي، المدفعية البعيدة المدى، ويتم استخدامها في الصراعات الأخيرة، حيث بات الجيش الأميركي يعتمد أكثر فأكثر على الضربات الجوية أكثر من المدفعية، وهذا يحمل في طياته نقطة ضعف، إذ إن الدعم الجوي قد يتأخر في بعض الحالات، مما يستدعي الحاجة لسلاح مدفعية قوية ودقيقة.ويطور الجيش الأميركي حاليا مدفعية "هاوتزر" القديمة لكي تصبح قادرة على تدمير الدفاعات الجوية لقوات الخصم، على بعد عشرات أو مئات الأميال، وإلى جانبها، راجمة الصواريخ الصواريخ "إم 270" والنظام الصاروخي "إم 142"، ستصبح قادرى على إطلاق نيرانها إلى مضاعفة مداها إلى أكثر من 100 كلم.وأيضا مركبات قتالية جديدة، حيث تبذل المؤسسة العسكرية الأميركية جهودا كبيرة نحو استبدال المركبة القتالية الشهيرة " برادلي"، نظرا لضعفها الشديدة أما الصواريخ المضادة للدبابات، بمركبة جديدة يطلق عليه "أو أم أف في"، تكون قادرة على حمل فرق أكبر ومزودة برشاش ثقيل وصواريخ جديدة.وتعتبر المروحيات ضرورة في ساحة القتال والعمليات، لكنها باهظة الثمن وعرضة لنيران العدو، والحل لذلك طائرة جديدة تحلق من مكان ضيق ولا حاجة لها لمطار، وستكون بديلة للطائرة "بلاك هوك"، التي يزيد عددها لدى الجيش الأميركي عن 2000. وهناك نموذجان لهذه الطائرة الجديدة، تتميز بسرعة أكبر وقدرة أوسع على المناورة.كما يرغب الجيش الأميركي في شبكة اتصالات جديدة تسهل مهمة القيادة والتحكم، تكون آمنة وبعيدة تماما عن الاختراق الإلكتروني، بعدما لاحظ قدرة الجيش الروسي على اختراق شبكة اتصالات شبكة الجيش الأوكراني.وذكر التقرير أنه مع تفوق سلاح الجو الأميركي في العقود الأخيرة، تراجع الاهتمام بنظام الدفاع الجوي، لكن التهديدات الجديدة التي تشكلها الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية جعلت إعادة بناء نظام الدفاع الجوي أولولية.وفي إطار ذلك، يعمل الجيش الأميركي على تطوير مركبات صغيرة تحمل صواريخ تتصدى للطائرات المسيرة التي تحلق على ارتفاع منخفض، ويضاف إليها أجهزة التشويش المضادة للطائرات، وللتصدي للصواريخ البعيدة المدى، يطور الأميركيون نسخة حديثة من نظامي "ثاد" و"باتريتوت".ويشكل الجنود المشاة في الجيش الأميركي نحو 4% من أفراد الجيش، لكنهم عانوا من 90% من الإصابات منذ عام 2001، ولذلك أطلقت مبادرة "الجندي الفتاك".وتشمل المبادرة على تحسين أداء الجنود، ببرامج تدريب أفضل، والاحتفاظ بالضباط ذوي الخبرة عبر الحوافز، ويمثل ذلك ردا على تقارير تحدثت عن سعي الصين نحو "الجنود الخارقين".واختتم التقرير أنه من أجل تطوير هذه الأسلحة وتوفير التمويل اللازم لها، يسعى الجيش الأميركي لإنهاء أو تقليص 186 برنامجا، من بينها واحد مخصص لطائرات النقل الثقيل.