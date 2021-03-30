توزيع 10.5 ملايين جرعة من اللقاحات كورونا في فرنسا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 10.5 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ 323 ألف و771 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 9 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم في فرنسا قبل نحو 12 أسبوعا.