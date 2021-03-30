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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يعلن انطلاق أنشطة مشروع الوعي البيئي الريفي

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:59 ص
محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيةانطلاق مشروع الوعي البيئي الريفي لمواجهة المخاطر البيئية بمحافظة الغربية كأحد أهم المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظات وسط الدلتا والممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث يقوم فريق من جامعة المنصورة بتنفيذ المشروع البحثي الهام وعلي رأسهم الأستاذ الدكتور يحيى علي زهران الباحث الرئيسي للمشروع والدكتور زياد إبراهيم زيدان مدير مركز التوعية ومواجهة المخاطر البيئية بالمركز البحثي لتنمية إقليم وسط الدلتا.

وتبرز أهمية المشروع فيما سيتم الوصول إليه من نتائج مهمة تخص مجال البيئة ومشكلاتها بالمحافظة ومنها إنتاج أول خريطة إلكترونية للمخاطر البيئية لجميع قرى المحافظة في البيئات المختلفة وتدريب العاملين على استخدامها في مواجهة هذه المخاطر، توفير مواد توعوية ومطبوعات ملونة ومواد تعليمية متنوعة في مجالات المخاطر البيئية فيما يخص(الصحة، الغذاء، المسكن، المزروعات، التربة، الحيوانات، الحيز العمراني، المياه، الهواء الجوي، العلاقات والنظم، القيم والمعايير، العمل والإنتاج )، تدريب الكوادر البشرية من العاملين بالجهات المعنية لمواجهة المخاطر البيئية بالمحافظة كالعاملين بإدارات (الإرشاد والتنمية، منظومة البيئة، السكان، التربية والتعليم، العاملين بالجمعيات الأهلية وغيرهم) للتصدي لتلك المخاطر البيئية ونشر السلوكيات الآمنة والرسائل البيئية بشتى المجالات، وكذلك بناء استراتيجية لمواجهة المخاطر البيئية الريفية بالتنسيق بين الجهات المعنية بمواجهة تلك المخاطر على مستوى المحافظة ومركز التوعية وإدارة المخاطر البيئية الذي أنشأه المشروع بالمركز الإقليمي لبحوث تنمية إقليم الدلتا والتابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بطنطا وعقد مؤتمر يحضره كافة الجهات المعنية والخبراء لمناقشة نتائج المشروع والاستفادة من مخرجاته في حماية البيئة ومواجهة مخاطرها بالمحافظة.

يُذْكَر أنه قد تم عقد ورشة عمل بحضور فريق عمل المشروع من جامعة المنصورة وكذا منسقي المشروع برئاسة مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة والسادة المرشحين للإشراف على تجميع البيانات من العاملين بمراكز المدن على مستوى المحافظة، وتلا ذلك عقد ٣ ورش عمل بمدن (طنطا، المحلة الكبرى والسنطة) بحضور ٦٩ موظف من العاملين بالوحدات المحلية القروية، بالإضافة إلى ١٠ مشرفين على مستوى المراكز للتدريب على جمع البيانات المطلوبة لرصد مستويات الوعي البيئي الحالي بالمخاطر البيئية.

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