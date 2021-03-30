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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تطعيم 13.9 مليون بحملة «شلل الأطفال».. وتنتهي غدًا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:13 ص
تطعيم
تطعيم
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن انتهاء الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال غدًا الأربعاء.

وأوضحت أنه تم تطعيم 13 مليونًا و871 ألفًا و806 أطفال، من ضمنهم 13 ألفًا و447 من الأطفال غير المصريين المقيمين على أرض مصر، بنسبة تغطية 84%، وذلك خلال أعمال اليوم الأول والثاني للحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، والتي انطلقت يوم الأحد 28 مارس، وتستهدف 16.7 مليون طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملة هي الثانية التي يتم إطلاقها خلال عام 2021، لتطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بـ"جرعتين متتاليتين"، والتي تأتي ضمن حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، بهدف رفع المناعة المجتمعية والحفاظ على مصر خالية من المرض كخطوة استباقية بالتزامن مع ظهوره بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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