رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
الرئيس السيسي يزور هيئة قناة السويس ويتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاة

عالم

صحف العراق تُركز على اللقاء الثلاثي وحديث الكاظمي وبن سلمان

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:54 ص
الصحف العراقية
الصحف العراقية
أ ش أ
طباعة
ركزت الصحف العراقية، اليوم الثلاثاء، على اللقاء العراقي المصري الأردني، وتناولت الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حول مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وقالت صحيفة "الصباح" العراقية، إن العاصمة بغداد، استضافت أمس، الاجتماع التحضيري لاجتماع القادة الرابع ضمن آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، بحضور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيريه المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي.

وأوضحت أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي في إطار مشروع المشرق الجديد الذي تعتزم الدول الثلاث تشكيله، ومناقشة ملف مكافحة الإرهاب ومستجدات الازمة اليمنية وليبيا، واستعرض كيفية تأهيل المصانع العراقية ذات الأولوية، بالإضافة لمناقشة مد أنبوب نفط من البصرة إلى العقبة والتعاون المشترك بشأن التطوير العمراني».

من جهتها اهتمت صحيفة "الزمان" العراقية بالاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وولي العهد السعودي، حول مبادرة الشرق الأوسط الأخضر،
وأوضحت أنه تم خلال الاتصال بحث المبادرة التي تهدف للشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وأهمية رفع كفاءة إنتاج عمليات إنتاج النفط والاستفادة من ريادة السعودية في ذلك.

وأضافت أن ولي العهد السعودي أن السعودية تخطط لزراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود المقبلة، ما يعني زيادة مساحتها المغطاة بالأشجار الحالية.

موضوعات متعلقة

تعرف على أخبار السعودية اليوم عن الطيران 29-3-2021

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»


الصور

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

الأكثر قراءة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

قبل افتتاحه.. كل ما تريد معرفته عن متحف الحضارة بالفسطاط

فوربس ترشح مقبرة توت عنخ آمون كأفضل الجولات الافتراضية فى العالم

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

هل يتعين على الشخص تطهير غرفته بالفندق خلال الجائحة؟

انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بلجيكا

«الأرصاد الأسترالية»: لا نتوقع حدوث «إل نينو» أو«لا نينا»

خبراء: التراخي في مواجهة تغير المناخ يكلّف أكثر من مكافحته

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

مصطفى الفقي: صعيد مصر زاخر بالكفاءات والقدرات والشخصيات المؤثرة

مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون

رانية حسين أمين: كل كتاباتى لليافعين عشتها على أرض الواقع

افتتاح المعرض الجماعى «ملامح مصرية» بجاليرى ليوان.. السبت