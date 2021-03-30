تسجيل أكثر من 7 ملايين شخص لتلقي لقاح كورونا في إندونيسيا

أعلن فريق العمل المختص بفيروس كورونا في اندونيسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 ملايين و394 ألفا و421 شخصا؛ للحصول على تطعيم ضد كوفيد-19، من بينهم العاملون في مجال الرعاية الصحية وموظفو الخدمة العامة وكبار السن حتى أمس.وذكرت وكالة أنباء "انتارا" الإندونيسية، أن عدد متلقى اللقاح بالجرعة الأولى ارتفع إلى 151 ألفا و219 شخصا حتى أمس مقارنة بأول أمس.وفي الوقت نفسه، حصل 3 ملايين و313 ألفا و494 من إجمالي 7 ملايين و394 ألفا و421 شخصا على الجرعة الثانية من اللقاح بزيادة تقدر بنحو 67 ألفا و39 شخصا.وبتطعيم الأشخاص من الفئات الإضافية ضد الفيروس، تلقى 18.32% من المستهدفين البالغ عددهم 40 مليون و349 ألفًا و51 شخصًا.