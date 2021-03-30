رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

هل يتعين على الشخص تطهير غرفته بالفندق خلال الجائحة؟

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:52 ص
تطهير غرفه
تطهير غرفه
وكالات
طباعة
يوصي مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، بتجنب السفر في الوقت الحالي، ولكن إدارة أمن النقل في الولايات المتحدة تشير إلى زيادة متنامية في عدد الأمريكيين الذين قرروا السفر، حتى يتم تطعيم المزيد من الأشخاص ضد فيروس كورونا المستجد.

وبغض النظر عن الوجهة، يعني هذا الإقامة في فنادق، ما يثير تساؤلات بشأن هل الفيروسات الموجودة على الأسطح تُشكل خطرًا.

وفيما يلي يتحدث الخبراء عن كيف يحمي المرء نفسه من الجراثيم، خصوصا فيروس كورونا المستجد، عند الإقامة في فندق أو منزل عطلات مستأجر، بحسب موقع "إيفريداي هيلث".

ويشير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى أنه في حين من الممكن أن يصاب المرء بكوفيد19- بلمس سطح ملوث، فإن هذه ليست الطريقة الشائعة لانتقال فيروس كورونا.

ولكن العلماء يشددون على أن الفيروس ينتشر في الأساس عبر الانتقال من شخص لآخر، وهو ما يمكن أن يحدث عندما يسعل شخص مصاب أو يتحدث، أو يخرج رذاذ التنفس.

وتقول تارا كيرك سيل، وهي باحثة تحمل درجة الدكتوراة بمركز جونز هوبكنز لأمن الصحة في بالتيمور: "الانتقال عن طريق الجهاز التنفسي هو عامل أكثر أهمية من الأسطح في انتشار كوفيد19-".

ولذلك، ليست هناك حاجة للمبالغة في تنظيف غرفتك بالفندق. وتحذر سيل من أن تنفس الكثير من الكيماويات المطهرة يمكن أن يكون مضرا بالصحة.

وعوضا عن المبالغة في التنظيف، من الأفضل ضمان تعقيم المناطق التي تتعرض للمس كثيرا داخل الغرفة، وبشكل ملائم. وتقول سيل: "هناك بعض الفائدة في تنظيف مقابس الإضاءة، ومقابض الأبواب، وجهاز التحكم عن بعد (ربموت كنترول) وما شابه"، للحماية من نوروفيروس (وهو فيروس شديد العدوى ويسبب القئ والإسهال) وغيره من الجراثيم، بالإضافة إلى فيروس كورونا.

والمناديل المبللة المضادة للبكتيريا مثالية في السفر حيث إنه يسهل حملها، وإذا ما كنت تقيم في عقار عطلات مستأجر، قد يفضل استخدام محلول مطهر مخفف للتعقيم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30-3-2021

النيابة العامة تعلن تفاصيل جديدة بشأن حادث الجلالة.. وتحذير من هذا الأمر

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»


الصور

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

الأكثر قراءة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

فوربس ترشح مقبرة توت عنخ آمون كأفضل الجولات الافتراضية فى العالم

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

هل يتعين على الشخص تطهير غرفته بالفندق خلال الجائحة؟

انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بلجيكا

«الأرصاد الأسترالية»: لا نتوقع حدوث «إل نينو» أو«لا نينا»

خبراء: التراخي في مواجهة تغير المناخ يكلّف أكثر من مكافحته

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

مصطفى الفقي: صعيد مصر زاخر بالكفاءات والقدرات والشخصيات المؤثرة

مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون

رانية حسين أمين: كل كتاباتى لليافعين عشتها على أرض الواقع

افتتاح المعرض الجماعى «ملامح مصرية» بجاليرى ليوان.. السبت