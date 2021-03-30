هل يتعين على الشخص تطهير غرفته بالفندق خلال الجائحة؟

يوصي مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، بتجنب السفر في الوقت الحالي، ولكن إدارة أمن النقل في الولايات المتحدة تشير إلى زيادة متنامية في عدد الأمريكيين الذين قرروا السفر، حتى يتم تطعيم المزيد من الأشخاص ضد فيروس كورونا المستجد.وبغض النظر عن الوجهة، يعني هذا الإقامة في فنادق، ما يثير تساؤلات بشأن هل الفيروسات الموجودة على الأسطح تُشكل خطرًا.وفيما يلي يتحدث الخبراء عن كيف يحمي المرء نفسه من الجراثيم، خصوصا فيروس كورونا المستجد، عند الإقامة في فندق أو منزل عطلات مستأجر، بحسب موقع "إيفريداي هيلث".ويشير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى أنه في حين من الممكن أن يصاب المرء بكوفيد19- بلمس سطح ملوث، فإن هذه ليست الطريقة الشائعة لانتقال فيروس كورونا.ولكن العلماء يشددون على أن الفيروس ينتشر في الأساس عبر الانتقال من شخص لآخر، وهو ما يمكن أن يحدث عندما يسعل شخص مصاب أو يتحدث، أو يخرج رذاذ التنفس.وتقول تارا كيرك سيل، وهي باحثة تحمل درجة الدكتوراة بمركز جونز هوبكنز لأمن الصحة في بالتيمور: "الانتقال عن طريق الجهاز التنفسي هو عامل أكثر أهمية من الأسطح في انتشار كوفيد19-".ولذلك، ليست هناك حاجة للمبالغة في تنظيف غرفتك بالفندق. وتحذر سيل من أن تنفس الكثير من الكيماويات المطهرة يمكن أن يكون مضرا بالصحة.وعوضا عن المبالغة في التنظيف، من الأفضل ضمان تعقيم المناطق التي تتعرض للمس كثيرا داخل الغرفة، وبشكل ملائم. وتقول سيل: "هناك بعض الفائدة في تنظيف مقابس الإضاءة، ومقابض الأبواب، وجهاز التحكم عن بعد (ربموت كنترول) وما شابه"، للحماية من نوروفيروس (وهو فيروس شديد العدوى ويسبب القئ والإسهال) وغيره من الجراثيم، بالإضافة إلى فيروس كورونا.والمناديل المبللة المضادة للبكتيريا مثالية في السفر حيث إنه يسهل حملها، وإذا ما كنت تقيم في عقار عطلات مستأجر، قد يفضل استخدام محلول مطهر مخفف للتعقيم.