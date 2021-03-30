«الاتحاد الزراعي» يبحث أسباب تأخير برامج استلام الأسمدة من الشركات

قال ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، إنه تم بحث مشكلة الجمعية العامة مع مصانع الأسمدة، وتأخرها عن إرسال البرامج الخاصة بالجمعيات شهريا من الشركات المنتجة، حيث لم يحصل المزارعين على حصصهم المقررة خاصة محافظات الصعيد، مما يضطر المزارع للجوء إلى الأسمدة الحرة بالسوق السوداء مرتفعة الثمن.وأضاف في تصريحات للدستور، أن اتفاقهم مع قرار وزيرة التجارة والصناعة بزيادة رسوم الصادر على الأسمدة كي يصل إلى 600 جنيه على الطن حتى تلتزم المصانع بسداد احتياجات المزارعين في المقام الأول، مطالبا وزارة الزراعة باستمرار صرف حصص الأسمدة عن الموسم الشتوي حتى نهاية شهر مارس الجاري لسد العجز بالجمعيات الزراعية.