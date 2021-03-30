«القاهرة» تواصل أعمالها في محور «شينزو آبي» بمدينة نصر (صور)

واصلت أجهزة المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة من تنفيذ مشروع محور شينزو آبي لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس والذي يمر داخل مدينة الأمل حتى طريق السويس.واستأنفت أجهزة حي شرق مدينة نصر أعمال الإزالات ورفع المخلفات بتواجد من العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر، واللجان التنفيذية المختصة وقسم شرطة مدينة نصر وشرطة المرافق.وقامت أجهزة المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة بتوفير أتوبيسات لنقل الأسر من منطقة مدينة الأمل إلى المحروسة، وجاري الاستكمال لتنفيذ المحور.ومن جهتهم عبر أهالي مدينة الأمل عن فرحتهم بجهود الدولة في توفير شقق كاملة التشطيبات والأثاث والأجهزة الكهربائية وكافة احتياجاتهم بمدينة المحروسة ٢ المنفذة بشكل حضاري لائق في فترة زمنية وجيزة.وجاري استكمال باقي الأسر.