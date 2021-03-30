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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

دراسة: حل الخلافات مهم للحفاظ على العافية في الحياة اليومية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:46 ص
حل الخلافات
حل الخلافات
وكالات
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كشفت دراسة حديثة أعدتها جامعة ولاية أوريجون الأمريكية أنه عندما يشعر المرء بأنه قد حل خلافا، تنخفض الاستجابة العاطفية المرتبطة بذلك الخلاف بشكل كبير، وفي بعض الحالات تتلاشى بشكل شبه كامل.

وقال الباحثون إن هذا التراجع في الضغط العصبي قد يكون له أثر كبير على الصحة بشكل عام، بحسب ما نقله موقع "ساينس ديلي".

وقال روبرت ستواسكي، المشرف على الدراسة والأستاذ المساعد بكلية الصحة العامة والعلوم الإنسانية: "يتعرض الجميع لضغط عصبي في حياتهم اليومية.

ولن يوقف المرء الأشياء المجهدة عصبيا من أن تحدث، ولكن مدى السيطرة على هذه الأمور، وإنهائها وحلها سوف يكون مفيدا بالقطع للصحة النفسية".

وأضاف: "بالتأكيد، حل الخلافات أمر مهم للحفاظ على العافية في الحياة اليومية".

لطالما كان الباحثون على دراية إلى أي مدى يمكن أن يؤثر الضغط العصبي المزمن على الصحة، من مشكلات الصحة النفسية مثل الاكتئاب والقلق، إلى أخرى بدنية، مثل أمراض القلب وضعف جهاز المناعة ومشاكل الإنجاب والجهاز الهضمي.

ولكن الأمر لا يتعلق فقط بعوامل الضغط المزمنة، الكبيرة، مثل الفقر أو العنف، والتي يمكن أن تخلف أضرارا.

وقالت داكوتا ويتزل، الباحثة المشاركة في الدراسة وطالبة الدكتوراه في التنمية البشرية والدراسات الأسرية بجامعة ولاية أوريجون: "للضغوط اليومية، خصوصا المتاعب الصغيرة والثانوية التي نمر بها طوال اليوم، آثار دائمة على معدل الوفيات، وأمور مثل الالتهابات والوظائف الإدراكية".

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