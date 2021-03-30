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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مصطفى الفقي: صعيد مصر زاخر بالكفاءات والقدرات والشخصيات المؤثرة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:45 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
جمال عاشور
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تنظم مكتبة الإسكندرية مؤتمرا بعنوان "الصعيد يتغير"، مساء الإثنين الخامس من أبريل بأحد فنادق القاهرة.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي، مدير المكتبة، أننا نشعر بهموم صعيد مصر ونرى أن الصعيد منبع للتراث، ومصدر من المصادر الرئيسية لقيمة ومكانة مصر التاريخية، فضلا عن أنه منبع العبقريات والشخصيات الكبيرة في تاريخنا بدءا من العقاد وطه حسين والمنفلوطي والمراغي وعبد الناصر وعائلات غالي وعبد النور، وعبيد، فالصعيد زاخر بالكفاءات والقدرات، وما زلنا نتذكر محمد محمود سليمان عندما قال لمبعوث الملك "أنا ابن من عٌرض عليه العرش فأبي نظرا لمكانة هذه العائلة في صعيد مصر".

وأضاف الفقي، أن مكتبة الإسكندرية سوف تعقد مؤتمرا بعنوان "الصعيد يتغير" يفتتح أعماله وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ويشارك فيه لفيف من الشخصيات العامة، وأعضاء البرلمان، والمثقفين، والأكاديميين والإعلاميين، فضلا عن العاملين في الحقل الأهلي.

وشدد الفقي أن المؤتمر يأتي في سياق اهتمام المكتبة بالمشروعات التنموية الكبرى التي تقوم بها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، وقد لاحظنا على وجه الخصوص أن هناك اهتماما خاصا يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التنمية بالصعيد، ورفع مستوى المعيشة، والحرص على تسهيل الانتقال اليه ومنه.

ويشهد المؤتمر نقاشا حول المشروعات التنموية التي تجرى في صعيد مصر وتقوم بها الحكومة، والتي تشارك في تنفيذها جمعيات أهلية، إلى جانب تناول فرص الاستثمار وجهود الدفع به في صعيد مصر.

واستطرد الفقي، أن مكتبه الإسكندرية جزء لا يتجزأ من الوطن تعيش همومه وتهتم بآلامه، وتفكر في كل وقت فيما يمكن أن، يعمق مسيرة التنمية، ويرفع المعاناة عن المواطنين المصريين خصوصا، في ذلك الجزء الغالي علينا من صعيد مصر.

يٌذكر أن مكتبة الإسكندرية أطلقت مبادرة جديدة لدراسة جهود التنمية في تغيير المجتمع المصري، بدأتها بعقد مؤتمر "مصر تتغير" بالإسكندرية في مطلع شهر مارس 2021م، وتواصل المكتبة عقد سلسلة المؤتمرات التي ترصد جوانب التغيير الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع المصري.

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