ألمانيا تُطبق اختبارات كورونا الإجبارية على العائدين جوًا

تطبق ألمانيا اعتبارا من اليوم الثلاثاء، اختبارات كورونا الإجبارية على العائدين جوا بوجه عام.ولن يُسمح لأولئك الذين لم يستطعوا تقديم دليل على نتيجة سلبية لشركة الطيران بالصعود إلى الطائرة. وتظل هذه الشروط المشددة التي أقرتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات سارية حتى 12 مايو المقبل بصورة مبدئية.ووفقا للحكومة الاتحادية، فإن هذا إجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا خلال السفر لقضاء عطلات، كما أنه يحمي الركاب على متن الطائرات.وإذا كان اختبار كورونا إيجابيا، فسيتعين على الفرد المصاب الدخول في حجر صحي على مسؤوليته الخاصة وفقا للوائح المحلية.وكانت ألمانيا تطبق بالفعل قواعد تلزم المسافرين بإجراء اختبارات، لكن فقط عند العودة من بلدان معينة ذات مخاطر عالية من ناحية الوضع الوبائي.